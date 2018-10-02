Книга Тарьея Весоса впервые на азербайджанском языке

БАКУ /Trend/ - Вышла в свет новое издание Центра перевода Азербайджана – книга известного норвежского писателя Тарьея Весоса «Ледяной замок».

В сборник вошли произведения разных лет – романы «Ледяной замок» (1963) и «Птицы» (1957), рассказы “Нильс Фет”, “Сказка” и “Последние дни зимы”.

Творческое своеобразие Весоса, произведения которого впервые публикуются на азербайджанском языке, в том, что на протяжении своего 73-летнего жизненного пути писатель сохранил воспоминания детских лет яркими и живыми, и сумел отразить в своих произведениях страницы памяти, полные веры в людей и по-детски чистого взгляда на мир. Книга, в которую вошли романы и рассказы, повествующие преимущественно о школьных годах, предназначена для широкого читательского круга и учащихся средних и высших учебных заведений.

Перевод произведений, вошедших в книгу, принадлежит перу писателя Яшара.

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