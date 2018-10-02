Более 170 азербайджанцев будут обучаться в Венгрии

2 октября 2018 14:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершился отбор по стипендиальной программе на 2018/2019 учебный год в рамках межправительственной стипендиальной программы между Азербайджаном и Венгрией.

В результате успешного сотрудничества в сфере образования между министерством образования Азербайджана и министерством человеческих ресурсов Венгрии 174 гражданина Азербайджана будут обучаться в престижных университетах Венгрии.

18 человек будут получать образование в докторантуре, 134 – в магистратуре, 22 человека – в бакалавриате в сферах экономики, бизнеса и управления, инженерии, информационных технологий, туризма, естественных наук и устойчивого развития.

Студенты будут обучаться в Будапештском университете технологий и экономики, Университете Корвина, Университете имени Лоранда Этвеша, Дебреценском университете, Печском университете и других вузах страны.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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