В Азербайджане на многих дорогах произошли оползни и обвалы

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане на многих автомобильных дорогах вновь произошли процессы обвала, на некоторых дорогах образовались новые локальные оползневые участки.

Об этом во вторник сказал Trend начальник экспедиции геологического планирования Национальной геолого-разведочной службы министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана Азиз Гаралов.

По его словам, на 45-47-м километрах дороги Лянкяран-Лерик наблюдались процессы обвала и вдоль дороги образовались новые трещины.

"На 10-м километре автомобильной дороги Лерик-Гошмальян-Келвез наблюдалась активность в динамике обвала", - сказал Гаралов.

Гаралов добавил, что на оползневых участках Киджебе, Бурджубенд Астаринского района наблюдалась относительная активность.

Начальник экспедиции министерства также сказал, что на 17-19-м километрах дороги Лянкяран-Лерик Лянкяранского района местами были зарегистрированы процессы обвала.

"Наблюдался относительный рост в динамике оползня на участке в селе Гегирган. На 12-м километре автодороги Тукавиле-Дирьян-Гегиран наблюдалась относительная активность, а также процессы обвала и проседания на обеих сторонах дороги и образовались новые оползневые участки", - добавил Гаралов.

Гаралов отметил, что на 13-15, 7-16- 24-25, 4-26-м километрах дороги Масаллы-Ярдымлы местами были зарегистрированы процессы обвала.

По его словам, на оползневом участке Алунитдаг Дашкесанского района увеличились размеры трещин.

"На оползневом участке на первом километре автодороги Хызы-Алтыагадж Хызынского района зафиксирована активность, на 11-15-м километрах автодороги Хызы-Алтыагадж на оползневом участке зарегистрировано проседание на правой и левой стороне дороги", - сказал Гаралов.

Гаралов добавил, что на 37-46-м километрах автомобильной дороги Губа-Хыналыг наблюдалась относительная активность в динамике процесса оползня, на склоне образовались новые локальные оползневые участки.

Начальник экспедиции также сказал, что на оползневом участке на 24-25-м километрах автомобильной дороги Шамахы-Галейбугурд-Кечмедин в результате селя на реке Агсучай на 35-40-метровом участке въезда в село Кечмедин произошел обвал. По его словам, на 2-11, 23-24, 27-29-м километрах автодороги Муганлы-Исмаиллы Исмаиллинского района наблюдалась относительная активность в динамике процесса оползня, на проезжей части дороги образовались небольшие трещины и зарегистрированы процессы обвала и проседания.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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