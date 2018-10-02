Делегация ВС Турции находится с визитом в Азербайджане

2 октября 2018 18:06 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно протоколу заседания Азербайджано-турецкого военного диалога на высшем уровне, делегация Сухопутных войск Турции находится с визитом в Баку, говорится во вторник в сообщении минобороны Азербайджана.

Во вторник турецкая делегация посетила Военную академию Вооруженных сил Азербайджана. На встрече азербайджанская сторона представила брифинг о Центре иностранных языков и партнерства Военной академии, а турецкая сторона представила брифинг о Школе языков Сухопутных войск Турции.

В ходе встречи стороны также обсудили нынешнее состояние и перспективы развития сотрудничества между двумя странами в области военного образования.

Визит продлится до 5 октября.

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