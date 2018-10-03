В некоторых частях Абшеронского района будут ограничения в подаче электроэнергии

БАКУ /Trend/ - В некоторых частях Птицеводческого массива, поселков Хырдалан и Масазыр Абшеронского района, а также в поселке Мухаммеди 3-5 октября с 14:00 до 16:30 будут ограничения в подаче электроэнергии, говорится в сообщении ОАО «Азеришыг», распространенном в среду.

Ограничения связаны с подготовкой к осенне-зимнему сезону и работами по реконструкции, проводимыми на первой Бинагадинской линии электропередачи.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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