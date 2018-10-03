В некоторых частях Абшеронского района будут ограничения в подаче электроэнергии

3 октября 2018 14:42 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В некоторых частях Птицеводческого массива, поселков Хырдалан и Масазыр Абшеронского района, а также в поселке Мухаммеди 3-5 октября с 14:00 до 16:30 будут ограничения в подаче электроэнергии, говорится в сообщении ОАО «Азеришыг», распространенном в среду.

Ограничения связаны с подготовкой к осенне-зимнему сезону и работами по реконструкции, проводимыми на первой Бинагадинской линии электропередачи.

(Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В некоторых местах Абшеронского полуострова ожидаются перебои в электроснабжении
Общество 28 сентября 13:08
"Азеришыг" гарантирует бесперебойное электроснабжение в дни праздника Гурбан (ФОТО)
Энергетика 17 августа 12:32
ОАО «Азеришыг» закупает SMART-счетчики
Бизнес 14 августа 17:45
«Азеришыг» объявило тендер
Тендеры 6 августа 11:25
«Азеришыг» привлекает подрядчика для Шабранского агропарка
Тендеры 6 августа 11:14
Перебоев в подаче электроэнергии в поселке Масазыр не будет - "Азерэнержи"
Общество 24 июля 23:26
Лента новостей
AccessBank приостановил сотрудничество с Fitch Ratings
Бизнес 15:13
Для реконструкции аэродрома Орша в Беларуси будет выделено до 25 млн долларов
Беларусь 15:11
Какие страны могут помочь Ирану экспортировать нефть в режиме санкций?
Энергетика 15:08
Международный суд ООН обязал США снять часть санкций с Ирана
Иран 15:07
Крупнейшая энергокомпания Франции объявила о проведении 8 октября забастовки
Европа 15:07
Член Европарламента Элени Теохарус действует по заказу армянских диаспорских организаций - азербайджанский депутат
Политика 15:03
Грузия получила от США 500 тыс. долларов на "на укрепление стратегических коммуникаций"
Грузия 14:59
Совместный проект БВШН и южнокорейской компании HMC
Общество 14:48
TAP позволит обеспечить газом многочисленные объекты в Албании - замминистра (Эксклюзив)
Энергетика 14:38