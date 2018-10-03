Завтра в Баку сохранится теплая, умеренная погода

3 октября 2018 14:16 (UTC+04:00)

БАКУ / Trend/ - В четверг в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, северо-западный ветер днем перейдет в умеренный южный, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов Азербайджана, распространенном в среду.

Температура воздуха в Баку и на Абшеронском полуострове составит ночью 18-20, днем - 26-28 градусов тепла.

Атмосферное давление будет в пределах нормы и составит 761 миллиметр ртутного столба, относительная влажность - ночью 70-80, днем - 50-60 процентов.

В районах Азербайджана завтра преимущественно без осадков, западный ветер днем местами усилится.

Ночью 15-20, днем 26-31, в горах ночью 8-13, днем 15-20 градусов тепла.

С утра пятницы до субботнего полудня на Абшеронском полуострове погода изменится, на фоне заметного повышения атмосферного давления будет дуть сильный северный ветер, ожидается снижение температуры на 5-7 градусов, что неблагоприятно для метеозависимых людей.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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