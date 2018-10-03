Магистранты и докторанты АН Азербайджана будут обеспечены общежитием

3 октября 2018 17:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В целях решения социальных проблем магистрантов и докторантов, обучающихся в Национальной академии наук Азербайджана (НАНА), на заседании Президиума академии и Ученого совета Бакинского государственного университета (БГУ) было принято постановление об обеспечении жильем магистрантов и докторантов НАНА на период обучения, говорится в сообщении академии, распространенном в среду.

На сегодняшнем заседании обсуждались мероприятия, которые академия осуществляет c целью формирования у молодежи интереса к науке.

Было подчеркнуто, что одним из важных направлений проводимых реформ является обеспечение магистрантов и докторантов НАНА местами в общежитии на период учебы.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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