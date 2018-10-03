Российское издание о Баку: у наших соседей тоже есть что посмотреть

3 октября 2018 17:28 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Российская «Литературная газета» посвятила статью столице Азербайджана Баку.

Как отмечается в статье, главный "бриллиант" в архитектурном облике города – это суперсовременное здание Центра Гейдара Алиева - белое необычное творение ирано-британского архитектора Захи Хадид с плавными закруглениями изящной огромной ракушки.

«На второе место можно поставить три Пламенные башни высотой от 120 до 160 метров. Этот трилистник оригинален не только своей высотностью, но и необычной облицовкой в виде LED-экранов, которые отображают движение огня, что создаёт визуально эффект исполинского пламени. По мнению многих специалистов по урбанистике, освещение «Огненных башен» признано лучшим в мировой практике», - сказано в статье.

Далее автор отмечает, что в Баку есть своя «Малая Венеция» с гондолами, привезёнными из Италии, уникальное здание коврового центра, вдалеке белоснежный лотос элитного ресторана на воде и, конечно же, нефтяные качалки.

«Территория старого города именуется Ичеришехер и включена в список объектов Всемирного наследия ЮНЕСКО. На этих старинных узких улочках сняты сцены нескольких советских фильмов, здесь обилие еды и сувенирных лавок», - говорится в статье.

В статье также упоминаются такие регионы Азербайджана, как Исмаиллы и Габала.

«Габалинский высокогорный курорт начинается с отличной подъездной дороги и каскадного водного бульвара, на который приятно смотреть с высоты птичьего полёта. Три сегмента канатной дороги со смотровыми площадками, пятизвёздочным отелем, горным селением», - говорится в статье.

А в Исмаиллы автор особо отмечает село Ивановка. Как отмечает автор, это очень примечательное село местных молокан (духоборов), которые проживают здесь 200 лет в мире и согласии с местным населением.

Далее автор говорит о достопримечательностях города Гянджи.

«Сегодня Гянджа – «город сокровищ» - вполне оправдывает своё название. Уютный, очень симпатичный, где нет бетонных громад из стекла и бетона, но есть великолепнейший парк Хан Багы, заложенный в XVIII веке, ансамбль зданий шейха Бахеддина, усыпальница Джавад Хана, который погиб вместе с сыном, отражая штурм русских войск. Есть храм Александра Невского с неповторимыми восточноазиатскими мотивами в декоре. Меня особенно удивил газетный киоск в Гяндже, сплошь заставленный журналами на русском языке», - сказано в материале.

Автор отмечает, что рядом с Гянджей знаменитый нафталановый санаторий с музеем оставленных за ненадобностью после лечения костылей и тростей.

«У наших соседей тоже есть что посмотреть», - говорится в статье.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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