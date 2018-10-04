В Азербайджане стало больше женщин-директоров школ

4 октября 2018 13:25 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно данным Государственного комитета статистики, в Азербайджане выросло число женщин-директоров школ.

В сравнении с 2016 годом, в 2017 году этот показатель вырос с 33,8 процента до 35,2 процента.

В целом число женщин, работающих директорами и заместителями директоров, в общем показателе женщин, работающих в очных учебных заведениях среднего образования, выросло на 1,3 процента.

В средних учебных заведениях работают 23,8 процента женщин, 76,2 процента мужчин, в полных средних учебных заведениях – 35,2 процента женщин, 64,8 процента мужчин.

В общих средних школах число женщин-заместителей директоров составляет 38,4 процента, в полных средних школах – 55 процентов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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