Неправильно подобранный корсет приводит к осложнению сколиоза - азербайджанский нейрохирург

БАКУ /Trend/ - Ношение детьми неправильно подобранных корсетов приводит к еще большему осложнению сколиоза (искривлению позвоночника).

Об этом сказал сотрудник кафедры нейрохирургии Азербайджанского медицинского университета, нейрохирург Учебной хирургической клиники Джамиль Искандеров.

По его словам, с проблемой искривления позвоночника только к нему ежедневно обращаются 30-40 человек. Большинство обратившихся людей интересуются тем, могут ли привести к инвалидности операции на позвоночнике.

«Мы, можно сказать, не сталкиваемся с такими случаями. Мы используем все возможные средства для того, чтобы предотвратить возможную угрозу, благодаря этому у наших пациентов не наблюдаются неврологических осложнений», - сказал Искандеров.

Нейрохирург добавил, что лучше проводить операции до того, как полностью сформировался позвоночник - в возрасте 14-17 лет. В таком случае, можно будет максимально восстановить искривление позвоночника.

«Порой, несмотря на то, что пациенты младшей возрастной группы носят корсеты, искривление увеличивается. Тогда мы оперируем детей, не дожидаясь достижения ими вышеуказанного возраста. В случаях идиопатического сколиоза мы прилагаем усилия, чтобы вылечить пациента до достижения 14 лет», - отметил Искандеров.

По словам нейрохирурга, пациентам с диагнозом сколиоз мы советуем самостоятельно приобретать в аптеках корсеты.

«Потому что корсеты разрабатываются в зависимости от степени сколиоза, строения организма, веса пациента. Ношение неправильно подобранного корсета может привести к еще большему осложнению сколиоза», - отметил Искандеров.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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