Как найти Азербайджан в Бруклине: совет от New York Times

4 октября 2018 14:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - «Азербайджанский праздник ждет вас в Бруклине, если вы только сможете его найти» - статья под таким заголовком была опубликована в одном из ведущих изданий США – New York Times.

Автор статьи делится своими эмоциями от посещения азербайджанского ресторана под названием Village Café, расположенного в Бруклине, рассказывает о впечатлениях об азербайджанской кухне, таких блюдах, как бозбаш, хингал, кутабы.

«По атмосфере Village Café немного уступает другому моему любимому азербайджанскому ресторану - Old Baku в Кенсингтоне, но зато превосходит его по части собственно еды. Например, я ни разу не выходил из Village Café, не заказав, хотя бы один кутаб. Он может быть с рубленой, слегка приправленной курицей или бараниной, либо с зеленью: шпинатом, зеленым луком, а также укропом и кинзой, двумя видами зелени, которые постоянно используются в азербайджанской кухне», - пишет автор.

(Автор: Илькин Шафиев)

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