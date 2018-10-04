В Азербайджане водители автобусов вправе отказаться перевозить пассажиров

4 октября 2018 17:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Государственная служба автомобильного транспорта при министерстве транспорта, связи и высоких технологий Азербайджана обратилась к пассажирам автобусов.

«Если пассажир нарушает правила общественного порядка в салоне автобуса, если его нетрезвое состояние беспокоит других пассажиров, если он намеревается перевозить в качестве багажа и ручной клади вещи, запрещенные для перевозки, то автоперевозчик (водитель) вправе отказаться перевозить пассажиров», - сказала в четверг пресс-секретарь службы Нурида Аллахъярова.

По ее словам, это право регулируется законом «Об автомобильном транспорте». "Поэтому просьба не спорить на повышенных тонах в салоне автобусов и не беспокоить других пассажиров», - сказала она.

Отметим, что в последнее время в салонах автобусов в Баку происходят перепалки между пассажирами, которые потом переходят в скандалы.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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