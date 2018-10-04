Академик Ирада Гусейнова приняла участие во II Евразийском женском форуме в РФ (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 19-22 сентября 2018 года состоялся Второй Евразийский женский форум, организованный Советом Федерации Федерального Собрания Российской Федерации и Межпарламентской Ассамблеей СНГ. В форуме приняли участие представители 110 ведущих государств и многих ведущих организаций (ЮНЕСКО, БРИКС, ЮНИДО и др.). Форум был организован в культурном и историческом центре Санкт-Петербурга.

Пленарное заседание в Думском зале Таврического дворца открылось со вступительной речи председателя Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентиной Матвиенко. Затем президент Российской Федерации Владимир Путин поприветствовал участников форума и пожелал успехов работе Второго Евразийского женского форума.

Заведующая кафедрой «История народов Кавказа», доктор исторических наук, профессор, член Политсовета партии «Ени Азербайджан», заслуженный учитель Азербайджанской Республики, лауреат международной премии «Сократ» за вклад в развитие науки, образования и инноваций, академик Международной академии наук исследований тюркского мира Ирада Гусейнова, достойно представила Азербайджан на II Евразийском женском форуме. Она рассказала о роли женщин в обеспечении глобальной безопасности и устойчивого развития Азербайджанской Республики. Она подчеркнула, что защита гендерного равенства в Азербайджанской Республике независимо от национальности или религии является одним из приоритетов государства. В докладе также была дана оценка тому, что впервые на Востоке права женщин были признаны в Азербайджанской Демократической Республике, женщинам также предоставили право участвовать в выборах. Она подчеркнула, что Азер­байджан находится на одном уровне с такими развитыми странами как Голландия, Япония, Португалия, Испания, Германия. В международной табели участия женщин в по­литике Азербайджанская Республика занимает 87-е место среди 187 стран. Она также отметила важность и ценность Пекинской конференции 1995 года. Принимая Пекинскую платформу действий, азербайджанское правительство под руководством Президента Гейдара Алиева взяло на себя обязательства по эффективному включению гендерного аспекта во все государственные институты, стратегии, планирование и принятие решений.

По итогам Пекинской конференции в Азербайджанской Республике был принят Национальный план действий – государственный документ, который сегодня реализуется совместными усилиями министерств, комитетов, неправительственных организаций и способствует имплементации в законоположения важнейших действий по осуществлению решений Пекинской конференции, представляющих жизненно важную необходимость для страны.

Она отметила, что сегодняшняя Азербайджанская Республика, успешно проводит образовательную миссию азербайджанских женщин во всех сферах жизни. Профессор Ирада Гусейнова подчеркнула, что основу успешной гендерной политики в Азербайджане заложил наш общенациональный лидер Гейдар Алиев: "Незаменимая ценность, которую дал великий лидер Гейдар Алиев женщинам, вновь олицетворяет ценность азербайджанской женщины в обществе. Достаточно сказать, что министром иностранных дел республики была женщина (Э.Кафарова), Национальный профессиональный союз (Л.Расулова, А.Гейдарова), секретариат Президиума Верховного Совета республики (Р.Газыева) и другие важные государственные структуры. Азербайджанские женщины – ученые (в том числе ваша покорная слуга), политики, общественные деятели, судьи, деятели искусства – были представлены на всех всесоюзных уровнях (П.Азизбекова, Президиум Верховного Совета СССР). Дискриминационной политики в отношении женщин не существовало ни в коей мере".

Профессор Ирада Гусейнова также подчеркнула, что в настоящее время в Азербайджане женщины входят в состав Кабинета министров, во властные структуры, законодательные и исполнительные органы, в том числе, правоохранительные и судебные. 16% депутатов 125-местного азербайджанского парламента – Милли Меджлиса – составляют женщины.

В конце своего выступления профессор Ирада Гусейнова выразила свою гордость за то, что она является одной из женщин ученых академиков в такой толерантной стране как Азербайджан, и пригласила всех женщин мира к сотрудничеству и солидарности во всем мире ради успешного развития.

Выступление заведующей кафедрой БГУ, доктора исторических наук, профессора, члена Политического Совета партии «Ени Азербайджан» Ирады Гусейновой на II Евразийском Форуме женщин было выслушано с большим интересом и вызвало большое одобрение у организаторов и участников форума.

В ходе Форума были обсуждены следующие темы: «Глобальная безопасность и устойчивое развитие»; «Женщины в устойчивом развитии глобального мира»; «Женщины в социальном прогрессе»; «Женщины на балансе экономического развития»; «Женщины в глобальном стратегическом развитии здоровья»;«Лучшие финансовые знания в международной практике»; «Проблема международного сотрудничества» «Предпринимательская деятельность женщин на глобальной платформе мира»; «Роль женщин в современных глобальных вызовах»;«Поддержка материнской активности в рыночной экономике»; «Роль женщин в решении проблемы изменения климата»; «Позиция женщин в традиции и инновационной культуре»; «Обеспечение интересов женщин в глобальных инициативах»; «Сохранение равенства в период уравнивания»;«Женщины и экономика»;«Благотворительная миссия за пределами женских границ»; «Женщины в кооперативном сотрудничестве в международной торговле»; «Роль женщин в информационной системе и средствах массовой информации»; «Принцип женщин, добровольно выступающих за международное развитие».

В рамках культурной программы Форума участники посетили Мариинский театр, исторический музей-заповедник «Петергоф» и Петропавловскую крепость города Санкт-Петербург.

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