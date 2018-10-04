Вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева приняла участие в мероприятии, посвященном Всемирному дню защиты животных (ФОТО)

4 октября 2018 22:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Центр заботы о бездомных собаках «Топлан», созданный при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Исполнительной власти города Баку, провел в четверг мероприятие, посвященное Всемирному дню защиты животных.

В мероприятии приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева, учредитель и руководитель Общественного объединения IDEA (Международный диалог во имя охраны окружающей среды) Лейла Алиева.

В мероприятии, проходившем в спортивно-развлекательном парковом комплексе в Хатаинском районе столицы при партнерстве компании Azercell Telecom, приняли участие защитники прав животных, дети, воспитывающиеся в детских домах и школах-интерната, а также нуждающиеся в особой заботе, учащиеся и студенты различных учебных заведений.

Участники ознакомились с мероприятиями, проведенными в рамках совместного проекта Фонда Гейдара Алиева и Исполнительной власти города Баку по усовершенствованию работы с бездомными собаками

На территории парка созданы различные развлекательные и просветительские зоны. Посетители посмотрели шоу с участием служебных и декоративных собак, в небольшом зоопарке пообщались с животными. Кроме того, были представлены выступления Азербайджанского государственного театра юного зрителя, Азербайджанского государственного кукольного театра, цирковые представления, просветительские и развлекательные программы для детей, эстафеты, соревнования и другие развлечения.

Отметим, что в рамках проекта по совершенствованию работы с бездомными собаками, реализуемого при поддержке Фонда Гейдара Алиева и Исполнительной власти города Баку, начато проведение ряда мероприятий. В настоящее время в расположенном в Балаханы Санитарном управлении проводятся реконструкционные работы. Центр заботы о бездомных собаках «Топлан», который будет построен в Балаханы, оснастится современным медицинским оборудованием и препаратами для проведения обследований, стерилизации, лечения и введения микрочипа в животных. Для сотрудников Центра будут проводиться тренинги с участием зарубежных специалистов. Проект нацелен на обеспечение безопасности жителей, проявление заботы о бездомных животных, а также изменение к ним отношения общества.

В период проекта будет также проведен ряд просветительских работ, в рамках которых предусматривается организация различных социальных мероприятий связанных с животными: выставок, съемок анимационных фильмов, подготовка социальных видеороликов, билбордов, электронных презентаций.

Во Всемирный день защиты животных после развлекательной программы, организованной в спортивно-развлекательном парковом комплексе, дети вместе с Лейлой Алиевой посмотрели в Центре Гейдара Алиева выставку Live Life (Живая жизнь).

Выставка организована по инициативе вице-президента Фонда Гейдара Алиева, учредителя и руководителя Общественного объединения IDEA Лейлы Алиевой.

Экспозиция нацелена на привлечение внимания к проблемам окружающей среды, защиту природы и просвещение общественности о роли искусства в этой области.

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