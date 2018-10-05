В выходные будет ограничено движение на двух дорогах Баку

5 октября 2018 13:37 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу и воскресенье в Баку будет ограничено движение автотранспорта на пересечении улиц Бакиханова и Самеда Вургуна и на проспекте Гейдара Алиева, говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог, распространенном в пятницу.

Как говорится в сообщении, 6 октября с 23:00 до 06:00 будет ограничено движение на пересечении улиц Бакиханова и Самеда Вургуна, а 7 октября с 23:00 до 06:00 - на участке проспекта Гейдара Алиева от Беюкшорский дорожной развязки в направлении города – на вспомогательной дороге, проходящей под Багировским мостом.

Ограничения вводятся в связи с ремонтными работами.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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