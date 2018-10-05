В Баку возбуждено уголовное дело в связи с обрушением лифта

5 октября 2018 18:09 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку в связи с обрушением лифта в многоэтажном доме в Насиминском районе возбуждено уголовное дело.

Случай произошел по адресу: улица Асифа Магеррамова, 44 в здании, построенном ЖСК «Гейезен» (Göyəzən).

Лифт рухнул на Маиру Юсифову, 1979 года рождения. В результате происшествия Юсифова скончалась.

В результате предварительного расследования стало известно, что тросы лифта, установленного в 2016 году, были повреждены. Лифт был установлен компанией, зарегистрированной под названием «Насими 3». Однако председатель правления ООО «Насими 3» Солтанахмед Азизов, не пригласив специалистов соответствующих структур и не соблюдая правила техника безопасности, поднял лифт на девятый этаж для того, чтобы поменять тросы кабины лифта. Чтобы не допустить опускания лифта, он закрепил три троса к шкифу с помощью зажима. Затем он вошел в шахту лифта на первом этаже и открыл закрепленные к лифту грузы. Глава ООО поручил уборщице Маире Юсифовой убраться в шахте лифта.

После этого Азизов выкрутил болт, которым трос был прикрепил к шкифу. В этот момент кабина лифта начала с большой скоростью двигаться вниз и упала на уборщицу.

По факту в прокуратуре Насиминского района Баку возбуждено уголовное дело по статье 314.2 (халатность, повлекшая по неосторожности смерть потерпевшего или иные тяжкие последствия). Азизов привлечен к следствию в качестве подозреваемого.

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