Перенесены сроки открытия ярмарки-продажи меда в Баку

5 октября 2018 11:10 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сроки открытия 19-й Республиканской ярмарки-продажи меда перенесены из-за резких изменений погодных условий. Об этом в пятницу сказал Trend заместитель завотделом по связям с общественностью и информационному обеспечению министерства сельского хозяйства Вугар Гусейнов.

«Открытие ярмарки меда отложено в связи с резким изменением погоды. Дополнительная информация о дате открытия ярмарки меда будет сообщено позднее», - сказал он.

Отметим, что продажа меда должна была быть организована на Республиканском стадионе имени Тофига Бахрамова по адресу: улица Фатали Хана Хойского, 10. Церемония открытия ярмарки должна была состояться сегодня в 12:00.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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