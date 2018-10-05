С завтрашнего дня ограничивается вход-выход на одну из станций бакинского метро

5 октября 2018 13:26 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С завтрашнего дня временно ограничивается вход-выход на станцию «Бакмил». Об этом говорится в сообщении ЗАО «Бакинский метрополитен», распространенном в пятницу.

В рамках плановых работ по реконструкции станции "Бакмил" с 6 октября в определенные часы вход-выход на станцию будет частично ограничен.

"Пассажиры не смогут пользоваться услугами станции с 8:20 до 17:00. Эти ограничения поэтапно применяются с 8 августа", - говорится в сообщении.

По договоренности с Бакинским транспортным агентством, в этот период между станциями "Бакмил" и "Кёроглу" функционирует автобусный маршрут.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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