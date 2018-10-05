В Азербайджане усиливаются меры по профилактике гриппа

БАКУ /Trend/ - В связи с началом осенне-зимнего сезона в Азербайджане будут усилены профилактические и антиэпидемические меры против гриппа и острых респираторных вирусных инфекций (ОРВИ) среди населения.

Об этом говорится в приказе «Об усилении в республике профилактических мер против гриппа и острых респираторных заболеваний в осенне-зимний сезон 2018-2019 гг.", подписанном министром здравоохранения Огтаем Ширалиевым.

Согласно приказу, будут созданы резервы лекарственных препаратов для лечения гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний

По приказу министра, с целью предотвращения распространения гриппа и острых респираторных вирусных инфекций среди населения в общеобразовательных и дошкольных детских заведениях поручено провести медицинские наблюдения, выделить специальные палаты для госпитализации больных, предположительно зараженных гриппом, особенно детей и пожилых людей, при необходимости в медучреждениях применять ограничивающий режим.

Руководителям медицинских учреждений и предприятий минздрава поручено усилить профилактические дезинфицирующие работы, незамедлительно информировать территориальные центры гигиены и эпидемиологии о случаях острых респираторных заболеваний и т.д.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Кямаля Сеидова)

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