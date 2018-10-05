В Азербайджане ужесточаются наказания за нарушения правил использования недр

5 октября 2018 15:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане будут применяться новые наказания за нарушение правил охраны и использования недр.

Соответствующие изменения в Уголовной кодекс были приняты на заседании Милли Меджлиса (парламента) в пятницу.

Согласно первому пункту статьи 255 (Нарушение правил охраны и использования недр), нарушение правил охраны и использования недр при проектировании, размещении, строительстве, вводе в эксплуатацию и эксплуатации горнодобывающих предприятий или подземных сооружений, не связанных с добычей полезных ископаемых, а равно самовольная застройка площадей залегания полезных ископаемых, если эти деяния повлекли причинение значительного ущерба, наказываются штрафом в размере от трех до шести тысяч манатов, либо лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, либо исправительными работами на срок до одного года.

Согласно изменениям, минимальный размер штрафа составит шесть тысяч манатов, максимальный – 10 тысяч манатов. Помимо этого к пункту добавляется лишение свободы минимум на один год.

Согласно добавленному к статье пункту 252.2, предусмотренные в первом пункте действия наказываются лишением свободы от трех до пяти лет с наложением штрафа от трехкратного до пятикратного размера, или не наложением штрафа, ущерба, нанесенного в результате преступления, приведшего по неосторожности к смерти пострадавшего или к другим последствиям.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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