ВМС Азербайджана проводят командно-штабные учения (ФОТО)

5 октября 2018 17:15 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно утвержденному министром обороны плану боевой подготовки на 2018 год, Военно-морские силы Азербайджана проводят командно-штабные учения, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в пятницу.

В ходе учений, проводимых с целью совершенствования боевых навыков военных моряков, в штабах осуществляется планирование взаимодействия тактических корабельных групп по защите энергетической инфраструктуры в азербайджанском секторе Каспийского моря и принимаются решения по приведению кораблей в состояние полной боевой готовности.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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