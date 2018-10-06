На научной конференции в Азербайджане принята резолюция по Азыхской пещере

БАКУ /Trend/ - Завершила работу международная конференция «Азыхская пещера и потоки миграции в Азербайджане», говорится в субботу в сообщении Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Участники международного форума, посвящённого 50-летию обнаружения части кости челюсти первобытного человека – азыхантропа, были в археологической поездке в палеолитическом лагере Гараджа вблизи города Мингячевир.

Гости ознакомились с каменными изделиями и окаменевшими останками деревьев возрастом миллион лет.

Затем главный научный сотрудник отдела Экспериментальной лаборатории Российской академии наук, доктор философии по истории Евгений Гирья провел эксперимент, демонстрирующий методы изготовления каменных орудий.

Далее участникам был зачитан окончательный проект резолюции конференции.

В резолюции конференции, принятой единогласно, отмечается, что Азыхский пещерный лагерь является одним из основных памятников раннего палеолита на Кавказе, а также высоко оценена археологическая работа, проводимая в Азербайджане.

Отметим, что организаторами конференции выступили Президиум НАНА, Институт археологии и этнографии, Ассоциация азербайджано-корейского культурного обмена SEBA (Сеул-Баку).

(Автор: Ильхама Исабалаева)

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