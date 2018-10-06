На научной конференции в Азербайджане принята резолюция по Азыхской пещере

6 октября 2018 09:38 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Завершила работу международная конференция «Азыхская пещера и потоки миграции в Азербайджане», говорится в субботу в сообщении Института археологии и этнографии Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

Участники международного форума, посвящённого 50-летию обнаружения части кости челюсти первобытного человека – азыхантропа, были в археологической поездке в палеолитическом лагере Гараджа вблизи города Мингячевир.

Гости ознакомились с каменными изделиями и окаменевшими останками деревьев возрастом миллион лет.

Затем главный научный сотрудник отдела Экспериментальной лаборатории Российской академии наук, доктор философии по истории Евгений Гирья провел эксперимент, демонстрирующий методы изготовления каменных орудий.

Далее участникам был зачитан окончательный проект резолюции конференции.

В резолюции конференции, принятой единогласно, отмечается, что Азыхский пещерный лагерь является одним из основных памятников раннего палеолита на Кавказе, а также высоко оценена археологическая работа, проводимая в Азербайджане.

Отметим, что организаторами конференции выступили Президиум НАНА, Институт археологии и этнографии, Ассоциация азербайджано-корейского культурного обмена SEBA (Сеул-Баку).

(Автор: Ильхама Исабалаева)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Магистранты и докторанты АН Азербайджана будут обеспечены общежитием
Общество 3 октября 17:00
Академия наук Азербайджана и российский вуз подписали договор о сотрудничестве (ФОТО)
Общество 28 сентября 16:52
В БГУ открылся мемориальный барельеф академику Гасану Абдуллаеву (ФОТО)
Общество 26 сентября 20:15
Азербайджан впервые выпустил беспилотник-камикадзе (ФОТО)
Политика 26 сентября 13:29
Академия наук представит Кабмину для утверждения правила орфографии азербайджанского языка
Общество 24 сентября 16:24
В Азербайджане курганы впервые в мире станут объектами археологического парка
Общество 21 сентября 16:26
Лента новостей
В Баку арестованы виновники аварии на железнодорожном переезде
Общество 10:39
Fitch подтвердило рейтинг финансовой устойчивости казахстанского страховщика "Азия Life"
Бизнес 10:33
В Бакинском филиале МГУ им. Ломоносова открылся Международный форум "Образование в диалоге культур: мир русской школы" (ФОТО)
Общество 10:33
Шавкат Мирзиёев посетит Францию для подписания более 10 документов
Узбекистан 10:17
Обнаружен новый способ взлома аккаунтов в WhatsApp
В мире 10:15
Обзор валютного рынка Азербайджана за неделю
Бизнес 10:10
Советник Трампа назвал Китай стратегическим соперником
США 10:06
В Минске состоится белорусско-французский бизнес-форум
Беларусь 10:01
ВС Армении нарушили режим прекращения огня 27 раз
Нагорно-карабахский конфликт 09:58