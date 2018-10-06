В Баку арестованы водитель автобуса и диспетчер по обвинению в аварии на железнодорожном переезде (версия 2)

6 октября 2018 11:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку арестованы виновники аварии, которая произошла первого октября в поселке Бина, говорится в субботу в сообщении Бакинской городской прокуратуры.

Первого октября примерно в 14:30 управляемый Алиханом Ширалиевым пассажирский автобус марки Daewoo с госномером 10-TG-106 маршрута № 160 столкнулся с двигавшимся поездом в поселке Бина Хазарского района Баку. Столкновение произошло на охраняемом железнодорожном переезде. В результате столкновения скончались Юсиф Дадашзаде, 2006 года рождения, и Шакир Алиев, 1962 года рождения, 40 пассажиров получили телесные повреждения различной степени тяжести.

По факту столкновения поезда с пассажирским автобусом в следственном отделении управления полиции на железнодорожном транспорте возбуждено уголовное дело по статье 263.2 (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) УК Азербайджана.

Был проведен осмотр места происшествия, назначена соответствующая экспертиза, судебно-медицинская, судебно-наркологическая экспертизы и экспертиза дорожно-транспортных происшествий, получены показания свидетелей и выполнены другие необходимые следственные действия.

Ширалиев был привлечен в качестве обвиняемого. Ему было предъявлено обвинение по указанной статье и решением суда в его отношении избрана мера пресечения в виде ареста.

В ходе следствия также было установлено, что водитель автобуса был допущен к рейсу без прохождения медицинского обследования. В связи с этим диспетчер ООО Ayshen LTD Мубариз Фараджев был привлечен в качестве обвиняемого по статье 265-1.3 (нарушение правил сдачи в эксплуатацию транспортного средства общего пользования, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц ). Ему было предъявлено обвинение, и решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

В настоящее время продолжаются следственные мероприятия по уголовному делу.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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