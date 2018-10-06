На бакинских дорогах появится "вафельная" разметка

6 октября 2018 13:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Согласно проекту, подготовленному специалистами Бакинского транспортного агентства, на перекрестках дорог в столице началась работа по нанесению разметки-«вафельницы», говорится в субботу в сообщении агентства.

Первая «вафельница» будет нанесена на пересечении улиц С.Вургуна и А.Бакиханова. На последующем этапе планируется нанести «вафельницы» на 74 перекрестках дорог, где наблюдаются дорожные заторы и плотность транспорта.

«Вафельная" разметка способствует не только обеспечению непрерывности транспортного потока и сокращению числа задержек, более строгому соблюдению людьми правил дорожного движения, но и помогает избегать штрафов.

«Вафельная" разметка успешно прошла испытания в Лондоне в 1967 году и применяется сегодня во многих странах Европы, в США и некоторых странах Азии.

Согласно второму пункту статьи 75 закона о дорожном движении, если на перекрестке или пересечении проезжих частей образовался затор, который вынудил водителя остановиться, создавая тем самым помеху для движения других транспортных средств, водителю запрещается въезжать на перекресток или место пересечения.

Бактрансагентство направило в соответствующие структуры проект предложения для добавления указанной разметки в соответствующие нормативные акты.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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