Лучшие моменты c Чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике (ФОТОРЕПОРТАЖ)

6 октября 2018 20:01 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В субботу в Баку в Национальной арене гимнастики стартовали IV Открытый чемпионат Азербайджана и Первенство Баку по аэробной гимнастике.

В первый день спортсмены выступают в индивидуальных программах в четырех возрастных категориях (7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет и 15-17 лет), а также в составе троек в трех возрастных категориях (7-8 лет, 9-11 лет и 12-14 лет).

В соревнованиях принимают участие спортсмены из Азербайджана ("Оджаг Спорт" и "AyUlduz"), России и Болгарии. Впервые на этом чемпионате выступают гимнасты из Казахстана и Украины.

Финальные выступления состоятся завтра, 7 октября.

Trend представляет читателям лучшие моменты IV Открытого чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике.

(Автор: Джани Бабаева. Фото: Заур Мустафаев)

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