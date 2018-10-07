В Национальной арене гимнастики для спортсменов созданы все необходимые условия – зрительница

БАКУ /Trend/ - Участие в IV Открытом чемпионате Азербайджана и Первенстве Баку по аэробной гимнастике придает стимул юным спортсменам, сказала Trend в воскресенье зрительница соревнований Ирина Фесенко.

"Думаю, это придает стимул юным спортсменам, они будут стремиться к лучшему, развивать технику, чтобы не отставать от спортсменов из других стран. Дети все молодцы, не растерялись, несмотря на то, что выступают на такой большой арене", - добавила она.

По словам зрительницы, чья дочка участвует сегодня в соревнованиях, в Национальной арене гимнастики для спортсменов созданы все необходимые условия.

"Организация турнира – шикарная, все проходит на высшем уровне, нам нравится все. Для гимнастов созданы все условия", - подчеркнула она.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики проходит последний день соревнований IV Открытого чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике.

Сегодня пройдут соревнования гимнастов в индивидуальной программе среди женщин и мужчин в возрастных категориях - 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше, в составе троек в возрастных категориях - 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше, в составе групп в возрасте 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 18 лет и старше, а также смешанных пар в возрасте – 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 18 лет и старше.

В соревнованиях примут участие спортсмены из Азербайджана ("Оджаг Спорт" и "AyUlduz"), России и Болгарии. Впервые на этом чемпионате выступят гимнасты из Казахстана и Украины.

(Автор: Джани Бабаева)

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