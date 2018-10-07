Поддержка зрителей в Баку помогает справиться со страхом и волнением – украинская гимнастка

БАКУ /Trend/ - Зрители в Баку помогают справиться с волнением перед выступлением, сказала Trend украинская гимнастка, участница IV Открытого чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике Ольга Серик.

"Поддержка зрителей в зале помогает и успокаивает, когда испытываешь чувство страха и волнения перед выступлением. Они подбадривают если на помосте вдруг что-то не получается", - отметила она.

Юная украинская гимнастика, которая впервые приехала в Баку подчеркивает, что город ей очень понравился.

"В первый день приезда в Баку мы посмотрели город, он очень красивый. Еще мне очень нравится Национальная арена гимнастики, здесь потрясающий зал", - сказала спортсменка.

В воскресенье в Баку в Национальной арене гимнастики проходит последний день соревнований IV Открытого чемпионата Азербайджана и Первенства Баку по аэробной гимнастике.

Сегодня проходят соревнования гимнастов в индивидуальной программе среди женщин и мужчин в возрастных категориях - 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше, в составе троек в возрастных категориях - 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 15-17 лет, 18 лет и старше, в составе групп в возрасте 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 18 лет и старше, а также смешанных пар в возрасте 7-8 лет, 9-11 лет, 12-14 лет, 18 лет и старше.

В соревнованиях принимают участие спортсмены из Азербайджана ("Оджаг Спорт" и "AyUlduz"), России и Болгарии. Впервые на этом чемпионате выступают гимнасты из Казахстана и Украины.

(Автор: Джани Бабаева)

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