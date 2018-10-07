В Лондоне состоялась презентация книги стихов вице-президента Фонда Гейдара Алиева Лейлы Алиевой "Мир тает как сон..." (ФОТО)

7 октября 2018 21:23 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В воскресенье в расположенном в Лондоне Центре культуры Юнус Эмре общественности была представлена книга стихов вице-президента Фонда Гейдара Алиева, поэтессы Лейлы Алиевой “The World Dissolves like a Dream” (“Мир тает как сон”).

Автором "Предисловия" книги стихов "Мир тает как сон..." является председатель Правления Азербайджанского центра перевода Афаг Масуд.

Открывая мероприятие, заместитель председателя Евразийской группы культуры Марк (Марат) Ахмеджанов поприветствовал гостей, предоставил информацию о книге.

130 стихов, вошедших в издание, перевели на английский язык известные английские поэты и переводчики Каролина Валтон и Анна Мария Джексон.

Выступившая на мероприятии редактор и переводчик книги Каролина Валтон сказала: "До этого времени я не имела представление о творчестве Лейлы Алиевой, но во время перевода стихов, я осознала насколько глубока и богата ее поэзия и поэзия Азербайджана. Я получила большое удовольствие во время перевода, увидела насколько ясным и разносторонним является творчество Лейлы Алиевой. Меня удивило, что она так молода. Хочу познакомиться и с другими произведениями Лейлы Алиевой".

Затем переводчица прочла несколько стихов из книги и ответила на вопросы слушателей.

В издании стихи “Дай мне силы, Боже”, “Элегия”, “Ты не один”, “Любовь и ненависть”, “Мой стих”, “Люди”, “Не уходи”, “Баку” и др. впервые представлены англоязычным читателям.

Книга, подготовленная к изданию Центром перевода, который играет большую роль в пропаганде и популяризации азербайджанской литературы в мире, напечатана в типографии Hertfordshire Press LTD.

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