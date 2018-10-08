Иран заинтересован в сотрудничестве с Азербайджаном в упрощении торговли ветеринарной продукцией

8 октября 2018 19:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Иран заинтересован в сотрудничестве с Агентством пищевой безопасности Азербайджана по упрощению торговли ветеринарной продукцией.

Об этом в понедельник в ходе выступления на заседании руководителей ветеринарных структур стран-членов Организации экономического сотрудничества в Тегеране сказал председатель ветеринарной организации Ирана Алирза Рафипур.

По его словам, обмен лицензиями о соответствии продукции гигиеническим требованиям, контроль за заболеваниями в буферных зонах являются важным вопросами.

Отметим, что вчера спустя 10 лет началось третье заседание глав ветеринарных управлений стран-членов ОЭС, которое продлится три дня.

(Текст: Мугаддас Мустафаев)

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