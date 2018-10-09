Министерство: главными покупателями продукции азербайджанского пчеловодства являются арабские страны

БАКУ /Trend/ - За рубежом, и особенно в арабских странах, имеется большой спрос на произведенные в Азербайджане продукты пчеловодства.

Об этом сообщил Trend заместитель заведующего отделом по связям с общественностью и информационному обеспечению министерства сельского хозяйства Азербайджана Вугар Гусейнов.

По словам заместителя завотделом, приезжающие в Азербайджан гости из арабских стран весьма активно приобретают местный мёд.

«Сегодня, ряд азербайджанских пчеловодов экспортирует свою продукцию за границу, и даже в Японию. Сегодня пчеловоды продают большую часть своей продукции в арабские страны. Главная задача министерства обеспечить продвижение продукции пчеловодства, тем самым мы можем создать условия для привлечения дополнительной валюты в страну», - сказал Гусейнов.

Заместитель завотделом сказал, что сегодня в Азербайджан импортируются высокопродуктивные породы пчел из-за рубежа, в особенности из Германии. Он также отметил, что импорт пчелиных семей в страну не регулируется государством и эта работа осуществляется самими пчеловодами.

«Несмотря на то, что пчелы были импортированы в Азербайджан из-за рубежа, предприниматели не могут привезти много пчелиных семей. Пчелы очень чувствительны, и необходимо решать вопрос их адаптации к местным условиям», - сказал Гусейнов.

Принимая во внимание, что ввезенные из Германии пчелы очень продуктивны, Гусейнов отметил, что лучшие пчеловоды в Азербайджане могут получить 15-20 килограммов мёда из одного улья. Для сравнения, если продуктивность одного улья в Германии составляет менее 50 килограммов мёда, то это вызвано проблемами, связанными с пчелами или с природными явлениями.

«В Германии, рядом с пчелиными пасеками, выращивается эспарцет, обладающий большим количеством нектара. Некоторые пчеловоды, которые сеют это растение в Гобустане, могут получить 80 килограммов мёда из одного улья, как в Германии. В самом Азербайджане есть продуктивные пчелиные семьи знаменитой в мире Кавказской породы. Чтобы защитить генофонд азербайджанских пчел, нам необходимо работать над увеличением числа этих семейств в лабораторных условиях. По поручению министра, работа в этой области будет проводиться", отметил Гусейнов.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Туран)

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