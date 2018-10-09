На центральном перекрестке в Баку нанесена первая желтая «вафельница»

БАКУ /Trend/ - В Баку на пересечении улиц Аббасгулу Бакиханова и Самеда Вургуна нанесена первая в столице желтая сетчатая дорожная разметка («вафельница»), говорится в сообщении Бакинского транспортного агентства (БТА), распространенном во вторник.

Проект является пилотным. В дальнейшем планируется нанести «вафельницы» на 74 перекрестках дорог, охватывающих центр Баку, где наблюдаются дорожные заторы и плотность транспорта.

Жёлтая разметка обозначит участок перекрёстка, на который водителям запрещено выезжать в случае образования затора. Въезд на неё во время затора на перекрёстке запрещён даже при зелёном сигнале светофора. Поворачивая налево, можно остановиться в одной из желтых ячеек, чтобы не мешать встречному транспортному средству.

Обычно такая разметка наносится на пересечении двух и более дорог, в некоторых случаях – на кругах, перед пожарными станциями и станциями скорой помощи.

«Вафельная» разметка способствует не только обеспечению непрерывного транспортного потока и сокращению числа заторов, более строгому соблюдению людьми правил дорожного движения, но и помогает избегать штрафов.

«Вафельная» разметка прошла успешные испытания в Лондоне в 1967 году и применяется сегодня во многих государствах Европы, в США и некоторых азиатских странах.

Согласно второму пункту статьи 75 Закона о дорожном движении, если на перекрестке или пересечении проезжих частей образовался затор, который вынудил водителя остановиться, создавая тем самым помеху для движения других транспортных средств, водителю запрещается въезжать на перекресток или место пересечения.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Хазар Ахундов)

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