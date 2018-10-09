В Азербайджане зарегистрированы еще 26 религиозных общин (ФОТО)

9 октября 2018 14:48 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Во вторник в Государственном комитете по работе с религиозными структурами были вручены свидетельства еще 26 прошедших регистрацию религиозных общин, говорится в сообщении Госкомитета.

В мероприятии участвовали руководство, заведующие отделами Госкомитета и председатели прошедших регистрацию религиозных общин.

Выступая на мероприятии, первый зампредседателя Госкомитета Сайяд Салахлы рассказал об отношениях государства и религии в Азербайджане, подчеркнул, что в Азербайджане государство всегда проявляет внимание и заботу к религиозной сфере: «В продолжение политики, основа которой была заложена великим лидером Гейдаром Алиевым, Президент Ильхам Алиев уделяет особое внимание сохранению духовно-нравственных ценностей, укреплению высокой толерантной среды и религиозной терпимости в стране. В Азербайджане большое внимание уделяется вопросам строительства и реконструкции религиозных храмов, систематически мусульманским и немусульманским религиозным общинам выделяются средства из государственного бюджета», - сказал он.

Также Салахлы призвал председателей религиозных общин активнее участвовать в сохранении и передаче будущим поколениям традиций толерантности и мультикультурализма.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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