ОО «Региональное развитие» провело семинар по повышению навыков учителей в сфере инклюзивного образования (ФОТО)

9 октября 2018 18:03 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Общественное объединение «Региональное развитие» Фонда Гейдара Алиева в рамках проекта «Повышение навыков учителей в сфере инклюзивного образования», реализуемого при поддержке ЕС, во вторник организовало семинар, говорится в сообщении Фонда.

В мероприятии приняли участие члены Рабочей группы, созданной для разработки программ подготовки и повышения квалификации учителей и учебных пособий в сфере инклюзивного образования.

В рамках начавшегося в мае этого года проекта, который будет продолжаться в течение 28 месяцев, планируется совершенствование педагогических ресурсов и преподавательских возможностей учителей сферы инклюзивного образования в Баку, Губинском, Шекинском, Джалилабадском, Агджабединском и Шамахинском районах.

Проектом воспользуются свыше 1000 учителей начальных классов общеобразовательных школ и более 2000 студентов педагогических университетов.

На семинаре международный эксперт Мариеке Стивенс (Marieke Stevens) рассказала о концептуальной рамке инклюзивного образования и профессиональном развитии учителей, стратегическом подходе проекта к сфере подготовки учителей, а также направлениях будущей деятельности. Также с участием международного эксперта Мариеке Стивенса началась подготовка стратегического плана по развитию инклюзивного образования.

Предварительный вариант стратегии проекта, вопросы профессионального развития образования и учителей были обсуждены на встрече с руководителями соответствующих структур министерства образования.

Отметим, что в рамках проекта планируется создание модулей по инклюзивному образованию, их интеграции в стандарты первичного педагогического образования и образования по повышению квалификации, подготовка предложений по приведению законодательства этой сферы в соответствие с Конвенцией ООН о правах ребенка, соответствующих учебных пособий, создание шести инклюзивных ресурсных центров в Азербайджанском государственном педагогическом университете и его филиалах.

Эти центры будут постоянно работать по расширению знаний и навыков учителей и студентов в сфере инклюзивного образования и просвещению общественности.

За прошедший период командой проекта были проведены обсуждения с соответствующими структурами с целью определения потребностей в сфере инклюзивного образования и дальнейшей деятельности, проведены опросы среди ресурсов и различных групп (эксперты, родители, учителя и студенты), существующих в сфере инклюзивного образования в регионах, оценен уровень их знаний и информированности. С целью координации деятельности в регионах совместно с Институтом профессионального развития работников образования при министерстве образования были организованы семинары по организации преподавания в инклюзивных классах для выбранных координаторов и инструкторов.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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