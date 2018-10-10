Thomson Reuters будет продвигать статьи газеты Azernews в мире

10 октября 2018 08:00 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Ведущая азербайджанская англоязычная газета Azernews заключила контракт с Thomson Reuters о распространении своих новостей в мире. Новый контракт даст возможность Azernews завоевать еще более широкую международную аудиторию.

«Доведение объективной информации об Азербайджане до мирового читателя является одной из основных целей газеты Azernews. Новое соглашение с Thomson Reuters позволит доводить до мирового сообщества правду о политической, экономической и общественной жизни страны со страниц азербайджанского СМИ», - отметила главный редактор Azernews Севиль Микаилова.

Необходимо отметить, что это не первое международное достижение Azernews. Ранее газета и авторитетный американский издатель заключили контракт на издание и распространение печатной версии Azernews в США. В настоящее время печатная версия Azernews уже распространяется в Канаде, Китае, Великобритании, Чехии, России, Франции и других странах.

Одновременно с этим Azernews принята в ряды влиятельного международного движения “Impact Journalism Day”, которое объединяет такие СМИ, как USA Today, HuffingtonPost, The Sunday Times, La Monde и многие другие. Являясь членом Всемирной газетной ассоциации (WAN-IFRA), Azernews принимает активное участие во всемирных форумах и выставках.

Trend искренне поздравляет коллег-журналистов и желает им новых творческих успехов и свершений

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