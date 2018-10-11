В Баку будут доставлены 70 автобусов «Евро 6»

БАКУ /Trend/ - В Баку будут доставлены 70 пассажирских автобусов эмиссии «Евро 6». Об этом в четверг сообщили Trend в ООО "Xaliq Faiqoğlu".

В сообщении говорится, что это будет осуществлено в рамках сотрудничества компании с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), в связи с чем 12 июля был подписал соответствующий договор.

Также отмечается, что в автобусах компании, которые эксплуатируются в настоящее время, началось применение услуг Wi-Fi, и в ближайшее время пассажиры смогут пользоваться бесплатным интернетом в 164 автобусах.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

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