В Баку будут доставлены 70 автобусов «Евро 6»

11 октября 2018 12:12 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Баку будут доставлены 70 пассажирских автобусов эмиссии «Евро 6». Об этом в четверг сообщили Trend в ООО "Xaliq Faiqoğlu".

В сообщении говорится, что это будет осуществлено в рамках сотрудничества компании с Европейским банком реконструкции и развития (ЕБРР), в связи с чем 12 июля был подписал соответствующий договор.

Также отмечается, что в автобусах компании, которые эксплуатируются в настоящее время, началось применение услуг Wi-Fi, и в ближайшее время пассажиры смогут пользоваться бесплатным интернетом в 164 автобусах.

(Автор: Самир Али. Текст: Кямаля Сеидова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Дорожная полиция Баку предупредила водителей автобусов (ФОТО)
Общество 10 октября 13:36
Российский ЛиАЗ рассчитывает наладить поставки автобусов в Азербайджан
Бизнес 9 августа 16:40
В Самарканде повысили стоимость проезда в автобусах
Узбекистан 23 апреля 13:05
Узбекистан намерен обновить автобусный парк
Бизнес 16 апреля 12:29
В Баку растет число автобусных маршрутов с безналичной оплатой проезда
Общество 17 марта 16:16
Автобусный парк Сумгайыта будет полностью обновлен
Общество 19 февраля 17:39
Лента новостей
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии завода по производству сельхозпродукции ООО «Губаэкоаграр»
Политика 13:23
Узбекистан приступил к использованию инновационных технологий в производстве урана
Бизнес 13:17
Новый экипаж МКС совершит аварийное приземление в Казахстане
Россия 13:13
В здании прокуратуры одной из провинций Турции произошло массовое отравление
Турция 13:10
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии комплекса “ABAD Factory”
Политика 13:04
Бакинская музыкальная академия в Бакинской Высшей школе нефти (ФОТО)
Общество 13:02
МВФ прогнозирует значительный рост ВВП Туркменистана в 2018 году
Бизнес 13:01
В Азербайджане будут открыты филиалы трёх российских вузов - посол России
Общество 12:59
Таиланд заинтересован в прямых поставках продукции из Беларуси
Беларусь 12:52