В Азербайджане оштрафованы владельцы объектов общепита за отсутствие очистных сооружений

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане в результате деятельности домов торжеств, ресторанов и объектов общественного питания, в которых отсутствуют очистные сооружения, в атмосферу выбрасывается большое количество дыма и различных примесей.

Об этом в четверг сказал директор департамента национального мониторинга окружающей среды министерства экологии и природных ресурсов Рамал Багиров.

Глава департамента сказал, что это приводит к загрязнению воздуха, наносит вред здоровью жителей, проживающих рядом, вызывает беспокойство людей и приводит к справедливому недовольству населения.

По его словам, с мая по сегодняшний день был проведен мониторинг 217 объектов общепита, действующих в Баку и Абшеронском районе.

«В ходе проведенных в мае исследований было установлено, что, за исключением действующих в центре города предприятий общепита мирового уровня, лишь в одном дворце торжеств имелось очистное сооружение. Мы направили предупреждения объектам общепита и дворцам торжеств, где отсутствовали очистные сооружения, им было предоставлено время для их установки», - сказал Багиров.

Как сказал директор департамента, проведена работа по документации 63 объектов, не соблюдающих рекомендации и указания, владельцы семи объектов как должностные лица были оштрафованы на 23 000 манатов, также в суд направлены собранные материалы для наложения штрафа на 11 объектов как юридических лиц.

Багиров добавил, что более интенсивно работа по установке очистных сооружений проводилась на объектах общепита, действующих в Бинагадинском, Наримановском и Сабаильском районах Баку, и, можно сказать, не проводилась работа на объектах, действующих в Сураханском, Хазарском и Хатаинском районах.

(Автор: Самир Али. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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