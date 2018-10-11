Обнародована численность населения Азербайджана на сентябрь 2018 г.

11 октября 2018 17:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - С начала года численность населения Азербайджана выросла на 52427 человек (0,5 процента), достигнув по состоянию на первое сентября 2018 года 9950512 человек, говорится в четверг в сообщении Государственного комитета по статистике.

Согласно сообщению, на каждый квадратный километр приходится 115 человек.

52,9 процента населения проживает в городах, 47,1 процента - в селах. 49,9 процента составляют мужчины, 50,1 процента - женщины. В настоящее время на каждые 1000 мужчин приходится 1005 женщин.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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