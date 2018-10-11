Азербайджан в 2020 г. примет этап Кубка мира по пулевой стрельбе

11 октября 2018 20:14 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В австрийской Вене в четверг прошло заседание Исполнительного комитета Международной федерации спортивной стрельбы (ISSF).

Стрелковая федерация Азербайджана была назначена официальным организатором этапа Кубка мира по пулевой стрельбе, который пройдет в Габале в 2020 году.

Таким образом, Азербайджан примет Кубок мира по пулевой стрельбе в 2020 году. Соревнования пройдут по 10 олимпийским видам спортивной стрельбы.

Кубок мира пройдет 19-27 июня 2020 года и станет заключительным Кубком мира до начала Олимпийских игр в Токио. Отметим, что до начала Олимпийских игр в Рио в 2016 году последний Кубок мира прошел в Баку.

Ожидается, что в Кубке мира примет участие около 600 спортсменом из более 70 стран. В их числе будут всемирно известные стрелки, чемпионы мира и Европы, победители Олимпийских игр.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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