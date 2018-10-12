Минэкологии Азербайджана за полмесяца выписало штрафов на сумму более 70 тыс. манатов

12 октября 2018 12:32 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Только за вторую половину сентября министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана составило 313 актов и протоколов, направило 43 обязательных к исполнению указания для устранения недочетов в связи с правонарушениями, допущенными физическими и юридическими лицами в сферах загрязнения окружающей среды, говорится в сообщении министерства, распространенном в пятницу.

В целом по 65 делам были выписаны административные штрафы на сумму более 70 тысяч манатов, по 42 делам - поданы иски на сумму более 38 тысяч манатов, в отношении физических и юридических лиц применены штрафы на сумму до 98 тысяч манатов по 338 делам. В правоохранительные органы были направлены 48, в исполнительные структуры – 63, в суды – восемь дел.

(Текст: Кямаля Сеидова)

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