Сиявуш Новрузов призвал проверять застройщиков, собирающихся начать строительство

12 октября 2018 16:54 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане группа лиц перепродает квартиру другим лицам, в итоге присваиваются средства граждан.

Об этом на пленарном заседании Милли Меджлиса (парламента) в пятницу сказал председатель комитета по общественным объединениям и религиозным структурам, заместитель исполнительного секретаря правящей партии «Ени Азербайджан» (ПЕА) Сиявуш Новрузов.

По его словам, гражданам выдается договор, не имеющий правовой основы.

«В связи с этим люди обращаются в правоохранительные органы, лиц привлекают к ответственности. В ряде случаев выясняется, что эти компании даже не принадлежат лицам, которых привлекли к ответственности, порой владельцы компаний даже не подозревают, что произошло. Те, кто обманывает людей, злоупотребляет статусом вынужденных переселенцев, чтобы получить льготы", - сказал Новрузов.

Депутат подчеркнул, что мошенники, обманывающие людей и присваивающие их деньги, остаются в стороне, а невинного человека сажают в тюрьму.

Депутат считает, что для пресечения подобных случаев должны быть проверены застройщики, которые обращаются для строительства здания.

«Необходимо выяснить, есть ли у этого человека возможность построить хотя бы избу. Да, запрещать это нельзя, но в какой-то форме должен осуществляться контроль. Согласно внесенному в законодательстве изменению, в случае возмещения нанесенного ущерба арестованный отпускается на свободу. Но надо понимать, что они обкрадывают людей 20-30 лет, и неправильно подсчитывать это размером какой-то суммы", - сказал глава комитета.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

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