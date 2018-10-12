Обнародован прогноз погоды на выходные в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане обнародован прогноз погоды на выходные, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в пятницу.

В горах Большого и Малого Кавказа в некоторых местах временами ожидаются дожди. Максимальная температура воздуха в предгорных районах составит 13-18, в горах - 8-13 градусов тепла.

В Лянкяран-Астаринском регионе ожидаются кратковременные осадки. Максимальная температура воздуха 17-21, в горных районах 12-16 градусов тепла.

В низменных районах завтра днем и в воскресенье преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха 18-23 градуса тепла.

В Нахчыванской АР преимущественно без осадков, утром на некоторых горных территориях возможны кратковременные грозовые дожди. Максимальная температура воздуха 19-24 градуса тепла.

В Баку ночью и утром 13 октября и в первой половине дня 14 октября в некоторых местах ожидаются дожди. В субботу днем и в воскресенье будет преобладать умеренный северо-восточный ветер. Максимальная температура воздуха 17-20 градусов тепла.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ирина Парфёнова)

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.