В связи с оползнем в Баку создан специальный Штаб - министерство

БАКУ /Trend/ - С целью усиления контроля, а также организации в централизованном порядке регулярных наблюдений за оползневым процессом в Баку министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана создан специальный Штаб.

Об этом говорится в сообщении министерства, распространенном в субботу.

Члены Штаба, как отмечает министерство, будут передавать государственным структурам необходимую информацию, а также отвечать на запросы и обращения граждан в связи с оползнем.

«Для получения последней информации в связи с оползнем представители СМИ могут обращаться к пресс-секретарю министерства экологии и природных ресурсов Ираде Ибрагимовой», - говорится в сообщении.

Телефонные номера Штаба и его членов:

Штаб - (012) 502 88 11

Шахмирза Сафаров - (050)369 98 26

Азиз Гаралов - (050) 368 41 48

Садиг Амирасланов - (055) 455 37 53

Ягуб Шекералиев - (070) 558 50 15

Теймураз Алекберов - (055) 607 80 40

Камран Насибов - (055) 890 23 38

Эльнур Каримов - (077) 474 40 57

Гошгар Гурбанов - (055) 586 38 36

Отметим, что в пятницу днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень. В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторые места подача электроэнергии уже прекращена, что будет сделано и в случае угрозы в других зонах. В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев накануне сказал Trend, что также приостановлена подача газа в 11 частных домах, расположенных на участке.

(Текст: Рауф Гулиев)

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