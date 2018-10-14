Завтра на территории страны в основном осадков не ожидается

БАКУ /Trend/ - Обнародован прогноз погоды на территории страны на 15 октября, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, распространенном в воскресенье.

В Баку и на Абшеронском полуострове погода будет переменно-облачной, в основном без осадков. Умеренный северо-западный ветер днем усилится. Температура воздуха ночью 13-15, днем 18-21 градусов тепла.

В Нахчыванской Автономной Республике в основном без осадков. Однако к вечеру местами возможны грозы. Температура воздуха ночью 7-12, днем 21-26 градусов тепла.

В Верхнем Карабахе: Ханкенди, Шуше, Ходжалы, Ходжавенде, Губадлы, Зангилане, Лачине, Кяльбаджаре, а также Дашкесан-Гядабейском районах местами дожди. Утром туман. Будет дуть усиливающийся временами западный ветер. Температура воздуха ночью 3-8, днем 10-15 градусов тепла.

В Гяндже, Газахском, Геранбойском, Тертерском, Агдамском, Физулинском, Джараильском районах в основном без осадков. Однако утром слабый туман и моросящий дождь. Будет дуть усиливающийся временами западный ветер. Температура воздуха ночью 10-15, днем 17-21 градусов тепла.

В Балакенском, Загатальском, Гахском, Шекинском, Огузском, Габалинском, Исмаиллинском, Агсуинском, Шамахинском, Сиязанском, Шабранском, Хызынском, Губинском, Хачмазском, Гусарском районах в течение дня возможны дожди, временами интенсивные. Утром возможен туман, будет дуть временами усиливающийся западный ветер. Температура воздуха ночью 7-12, днем 14-19 градусов тепла, в горах ночью 2-7, днем 9-14 градусов тепла.

В Центральном Аране: Мингячевире, Евлахском, Гейчайском, Агдашском, Кюрдемирском, Имишлинскм, Агджабединском, Бейлаганском, Сабирабадском, Билясуварском, Саатлинском, Ширванском, Гаджикабульском, Сальянском, Нефтчалинском районах в основном без осадков. Однако утром и днем местами дожди. Утром местами туман. Будет дуть усиливающийся временами западный ветер. Температура воздуха ночью 10-15, днем 18-23 градусов тепла.

В Масаллинском, Ярдымлинском, Лерикском, Лянкяранском, Астаринском районах дожди, местами ливни. Утром в горах туман. Будет дуть восточный ветер. Температура воздуха ночью 13-15, днем 17-20 градусов тепла, в горах ночью 6-1, днем 12-16 градусов тепла.

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