Академия наук Азербайджана представила Кабмину для утверждения правила орфографии азербайджанского языка

БАКУ /Trend/ - Национальная академия наук Азербайджана (НАНА) представила Кабинету министров проект «Правил орфографии азербайджанского языка».

Об этом в понедельник сказал Trend заместитель председателя Комиссии по орфографии, вице-президент НАНА, академик Иса Габиббейли.

По его словам, обновленные правила орфографии были обсуждены на заседании Комиссии по орфографии с участием видных ученых-языковедов, и в связи с этим было принято заключительное решение.

«В проекте правил уже не осталось каких-либо спорных вопросов. При вынесении этого решения учитывались грамматика азербайджанского языка, национальные критерии, и, наконец, общественное мнение», - сказал Габиббейли.

Габиббейли добавил, что проект новых правил орфографии вступит в силу после того, как будет утвержден Кабмином.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Хазар Ахундов)

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