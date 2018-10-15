В Азербайджане могут быть введены единые правила похорон

15 октября 2018 18:02 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В Азербайджане религиозные церемонии необходимо регулировать не только в соответствии с исламом, исламскими традициями, но и законами страны.

Об этом в понедельник сказал председатель комитета Милли Меджлиса (парламента) по общественным объединениям и религиозным структурам Сиявуш Новрузов.

По его словам, церемонии должны проводиться таким образом, чтобы не отличались друг от друга, соответствовали друг другу, не было расточительства.

Депутат отметил, что Госкомитет по работе с религиозными структурами ведет работу в этом направлении. По его словам, уже в Нахчыване и некоторых районах страны религиозные церемонии проводятся в упрощенной форме.

«Но во многих районах все еще наблюдается расточительство. Мы должны убедить общество в том, что не нужно допускать расточительства во время церемоний, нет такого и в религии. Нужно сделать так, чтобы люди после церемоний не испытывали затруднений, не имели большие долги», - сказал Новрузов.

Новрузов также затронул тему похорон и сказал, что в связи с этим должен быть утвержден документ.

«После того, как этот документ будет утвержден, каждый человек, независимо от материального положения, будет проводить похороны в одинаковом порядке», - добавил депутат.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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