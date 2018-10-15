В зоне оползня в Баку установлены мобильные сейсмостанции (ФОТО)

15 октября 2018 18:50 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - Сотрудники Республиканского центра сейсмологической службы Национальной академии наук Азербайджана продолжают исследования в зоне оползня на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком» в Сабаильском районе Баку, говорится в понедельник в сообщении центра.

В настоящее время сотрудники центра ведут сейсмическую разведку, магнитометрические исследования. Сотрудники установили специальные измерительные приборы, а также мобильные сейсмические станции, работающие в режиме ожидания.

Отметим, что после анализа собранных в ходе исследований материалов будет подготовлен отчет по ситуации на участке и представлен правительству.

Напомним, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители восьми частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторые места посёлка подача электроэнергии была приостановлена, что будет сделано и в случае угрозы в других зонах.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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