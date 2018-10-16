Азербайджанская литература представлена на Франкфуртской выставке

БАКУ /Trend/ - На Франкфуртской международной книжной выставке была представлена книга «Тайна» (сборник рассказов азербайджанских писателей), изданная Центром Перевода Азербайджана в рамках мер по популяризации и пропаганде азербайджанской литературы в мире, сообщает центр во вторник.

В книгу, вышедшую в свет в Берлине в 2018 году, вошли рассказы известных азербайджанских писателей, таких как Джалил Мамедкулизаде, Мир Джалал, Иса Гусейнов, Сабир Ахмедли, Иса Меликзаде, Максуд Ибрагимбеков, Юсиф Самедоглу, Анар, Эльчин, Мовлуд Сулейманлы, Камал Абдулла, Этимад Башкечид и Орхан Фикретоглу.

На немецкий язык рассказы перевели немецкие и австрийские переводчики – Лютс Энгель, Хельга Пабль, Сена Доган, Хильда Таник, Марион Кубин-Семенова, Вальтраут и Вольфрам Шрёдеры.

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