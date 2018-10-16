Азербайджанская литература представлена на Франкфуртской выставке

16 октября 2018 16:07 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - На Франкфуртской международной книжной выставке была представлена книга «Тайна» (сборник рассказов азербайджанских писателей), изданная Центром Перевода Азербайджана в рамках мер по популяризации и пропаганде азербайджанской литературы в мире, сообщает центр во вторник.

В книгу, вышедшую в свет в Берлине в 2018 году, вошли рассказы известных азербайджанских писателей, таких как Джалил Мамедкулизаде, Мир Джалал, Иса Гусейнов, Сабир Ахмедли, Иса Меликзаде, Максуд Ибрагимбеков, Юсиф Самедоглу, Анар, Эльчин, Мовлуд Сулейманлы, Камал Абдулла, Этимад Башкечид и Орхан Фикретоглу.

На немецкий язык рассказы перевели немецкие и австрийские переводчики – Лютс Энгель, Хельга Пабль, Сена Доган, Хильда Таник, Марион Кубин-Семенова, Вальтраут и Вольфрам Шрёдеры.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Гейчайский молочный завод намерен подписать контракт по экспорту соков с дистрибьютором в Европе (Эксклюзив)
Бизнес 16:28
В Азербайджане выросло производство промышленной продукции
Бизнес 16:04
Производство сельхозпродукции в Азербайджане выросло
Бизнес 15:49
В Брюсселе может пройти встреча Меркель и Медведева
Европа 15:05
Экономика Азербайджана выросла на 0,8%
Бизнес 14:48
Азербайджан увеличил транспортировку газа по магистральным трубопроводам
Энергетика 14:31
Лента новостей
Международный банк Азербайджана стал лидером по наибольшему росту числа карт MasterCard
Бизнес 16:30
Гейчайский молочный завод намерен подписать контракт по экспорту соков с дистрибьютором в Европе (Эксклюзив)
Бизнес 16:28
Международный банк Азербайджана принял участие в ежегодном собрании МВФ и ВБ
Бизнес 16:23
В Бакинской Высшей школе нефти чествуют народного артиста Расима Балаева (ФОТО)
Общество 16:23
На стенах домов в оползневой зоне в Баку появились новые трещины
Происшествия 16:15
"Разрушитель фортепьяно" выступил в Баку (ФОТО)
Культура 16:10
Филиал Ailə TV в Хырдалане переехал на новый адрес (ФОТО)
ИКТ 16:09
Ведется расследование дела об исчезновении саудовского журналиста в Турции – глава МИД
Турция 16:07
В Баку пройдет второй Международный фестиваль чая
Социум 16:06