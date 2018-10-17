Минналогов Азербайджана о выплате налога на имущество при отсутствии "купчей"

БАКУ /Trend/ - Некоторые муниципалитеты в Азербайджане требуют от жителей частных домов, у которых нет документа, подтверждающего частную собственность (купчая), платить налог на имущество и землю. На уведомлении о платеже даже особо отмечается, что в случае невыплаты налога в установленный срок, в соответствие с Налоговым кодексом, к сумме неоплаченного налога будет прибавляться дополнительно 0,1 процента и применяться финансовые санкции. Этим муниципалитеты хотят убедить граждан в том, что сбор налогов осуществляется в соответствии с законом.

Но как стало известно, это требование не соответствует закону.

Как сказали Trend в министерстве по налогам, согласно статье 198.1.1 Налогового кодекса к каждому квадратному метру площади зданий (в отношении жилых помещений - части, превышающей 30 квадратных метров), находящихся в частной собственности физических лиц, применяются определенные ставки (если здание расположено в Баку, то к данным ставкам, установленным соответствующим органом исполнительной власти, применяется коэффициент не ниже 0,7 и не выше 1,5).

Министерство также коснулось тех зданий, которые относят к частной собственности.

Было сказано, что при отсутствии выданного Службой государственного реестра недвижимого имущества документа, подтверждающего собственность, на это здание не должен рассчитываться налог на имущество.

«Налог на имущество применяется лишь на имущество, на которое есть документ, подтверждающий собственность. Законодательство не предусматривает налог на имущество на дома, которые не имеют «купчей». В таком случае граждане могут обратиться в местный муниципалитет и сослаться на статью 197.1.1 Налогового кодекса. Согласно данной статье, налог на имущество рассчитывается лишь для домов, находящихся в частной собственности», - говорится в сообщении министерства.

В министерстве также коснулись сбора муниципалитетами налога на землю с приусадебных участков, на которые нет документа. В министерстве сообщили, что согласно законодательству, земельные участки, которые находятся в собственности или пользовании физических лиц и предприятий на территории Азербайджана, считаются объектом налогообложения.

В сообщении отмечается, что если эта земля находится в пользовании гражданина, то должен выплачиваться налог.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев)

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