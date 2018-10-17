В Баку начинается очередной этап курсов для желающих работать директором школы

БАКУ /Trend/ - В Баку начинается третий этап курсов для желающих работать на должности директора, замдиректора, учителя общеобразовательных школ, лицеев и гимназий.

Об этом в среду говорится в сообщении министерства образования.

Принявшие участие в курсах лица пройдут итоговое оценивание. Лица, показавшие удовлетворительный результат и не работающие на должности директора, будут зарегистрированы в качестве резервных кадров для назначения на вакантные места по этой должности.

Участники курсов смогут расширить свои знания по управлению качеством образования, статистике и анализу, управлению финансами, правовым основам управления, а также другим темам.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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