В оползневой зоне в Баку наблюдается расширение трещин

17 октября 2018 18:39 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend/ - В оползневой зоне в бакинском поселке Бадамдар продолжаются мониторинг и исследования.

Как говорится в среду в сообщении штаба, созданного министерством экологии и природных ресурсов Азербайджана, согласно результатам мониторинга оползневой зоны на 18:00, на участке сохраняется напряженность.

Дожди в течение дня привели к росту динамики процесса обвала в оползневой зоне.

На правой и левой частях участка оползня происходит расширение трещин.

Отметим, что 12 октября днем на Баиловском склоне у дороги, соединяющей поселок Бадамдар с «20-м участком», активизировался оползень.

В результате на дороге было ограничено движение транспорта, и жители частных домов в третьем жилом массиве поселка Бадамдар были предупреждены о необходимости временно покинуть свои дома.

Ранее глава пресс-службы ОАО «Азеришыг» Танрыверди Мустафаев сообщил Trend, что в некоторых местах посёлка подача электроэнергии приостановлена, что будет сделано в случае необходимости и на других участках.

В свою очередь, глава пресс-службы ПО «Азеригаз» Ибрагим Кербалаев сказал Trend, что приостановлена подача газа в 11 частных домов, расположенных на участке.

(Текст: Мугаддас Мустафаев. Редактор: Ирина Парфёнова)

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